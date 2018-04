UE considera que Israel deu 'um passo na direção correta'

Efe e Associated Press,

A União Europeia (UE) afirmou nesta segunda-feira, 15, considerar que Israel deu "um passo na direção correta" com o respaldo à criação de um Estado palestino, segundo o ministro de Exteriores tcheco e presidente rotativo do Conselho, Jan Kohout, que recebem o chanceler israelense, Avigdor Lieberman, nesta segunda.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, admitiu no domingo a criação, com condições, de um Estado palestino pela primeira vez desde sua chegada ao poder em março. Em discurso para delinear seu plano de paz para o Oriente Médio, Netanyahu defendeu a criação de um Estado palestino "desmilitarizado" e também descartou a possibilidade de congelar a construção dentro de assentamentos israelenses na Cisjordânia.

"É claro que existem outros elementos que devem ser analisados, mas a aceitação de um Estado palestino está ali", afirmou o chanceler checo. O chefe da diplomacia sueca, Carl Bildt, cujo país assumirá a presidência semestral da UE em 1 de julho, se mostrou menos entusiasta. "O feito de que tenha pronunciado a palavra 'estado' é um pequeno passo em uma boa direção", afirmou.

O porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs, afirmou em comunicado que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, comemora o discurso de Netanyahu e reiterou o compromisso dos EUA com a solução de dois Estados.

"A mensagem que transmitiremos a Lieberman é que temos relações históricas com Israel e queremos prolongá-las", mas também que os laços bilaterais "dependem muito do modo como um se comporta com o outro", afirmou o alto representante de Política Externa e Segurança Comum da União Europeia (UE), Javier Solana.