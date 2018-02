UE dá à Grécia prazo até 15 de maio para 'medidas urgentes'

"O Conselho...convoca a Grécia a implementar medidas específicas de consolidação orçamentária, incluindo aquelas apresentadas em seu programa de estabilidade", disseram os ministros em um comunicado após reunião para discutir os problemas de dívidas e déficit da Grécia.

"Medidas urgentes a serem tomadas até 15 de maio de 2010; apoio a medidas para proteção de metas orçamentárias para 2010; outras medidas a serem adotadas até o fim de 2010; e outras medidas a serem adotadas até 2012".

O comunicado diz que a Grécia deve apresentar um relatório até 16 de março determinando um cronograma para a implementação de medidas para metas do orçamento para 2010, e outro até 15 de maio sobre as medidas políticas necessárias para lidar com a decisão dos ministros das Finanças. Eles disseram ainda que relatórios trimestrais serão exigidos a partir de então.

"O Conselho, portanto, convoca a Grécia a desenhar e implementar o mais rápido possível, começando em 2010, um pacote de reforma estrutural abrangente e arrojado. Ele determina medidas específicas para salários, reforma previdenciária, reformas para a área de saúde, administrações públicas...e crescimento do emprego", completou.

(Por Luke Baker)