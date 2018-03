Um quarto dos alemães vêem aspectos positivos no nazismo

Segundo uma pesquisa que será publicada na edição de quinta-feira, 18, do semanário Stern, 25% dos alemães consideram que o nazismo tinha aspectos positivos. Apesar de 70% dos entrevistados terem respondido "não" ao serem perguntados se consideravam que o nacional-socialismo teve algo de positivo, como, por exemplo, a construção de estradas ou a promoção da família, outros 25% responderam que "sim". A aprovação do nazismo é maior entre os mais velhos, ou seja, aqueles que vivenciaram o sistema. Entre os maiores de 60 anos, 37% disseram ver coisas positivas no governo de Adolph Hitler. Este apoio cai a 15% entre as pessoas de entre 45 e 59 anos e a 5% entre os menores de 45. A pesquisa foi realizada entre 12 e 13 de outubro com 1.003 pessoas. Outra consulta feita para o mesmo semanário praticamente nos mesmos dias revela que 60% dos alemães estão descontentes com o trabalho dos partidos, contra apenas 25% que se consideram satisfeitos.