União Europeia supera marca de 500 milhões de habitantes

Os 27 países da União Europeia superaram pela primeira vez a marca dos 500 milhões de habitantes no dia 1º de janeiro de 2010 e Alemanha, França e Reino Unido são os países mais populosos, indica um relatório do Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos francês (Insee) divulgado nesta terça-feira, 19, segundo informa a agência AFP.

A população total dos 27 países que integram o bloco é de mais de 501 milhões de habitantes, segundo o balanço demográfico de 2009 do Insee. A Alemanha é o país europeu país populoso, com 81,7 milhões de habitantes, seguido da França, com 64,7 milhões, e do Reino Unido, com 62 milhões. No dia 1º de janeiro de 2009, a população conjunta da União Europeia era de quase 489 milhões.

Em uma década, as populações da Irlanda (4,45 milhões) e da Espanha (46 milhões) cresceram mais de 15%, enquanto a da Alemanha permaneceu a mesma, revela o documento.

Excluindo Polônia, República Checa, Eslovênia e Eslováquia, os países do leste europeu registraram uma leve redução demográfica. Já em termos de fecundidade, a França e a Irlanda seguem no topo, com dois filhos por mulher.

Em termos de expectativa de vida, os espanhóis são os líderes. No país, as mulheres têm expectativa de vida média de 84,7 anos, enquanto os homens têm uma média superior a 79 anos. Na França, as mulheres têm 84,5 e os homens 76,2.

Indicadores

O aumento da população europeia procede de dois indicadores. O primeiro é natural, ou seja, a diferença entre nascimentos e óbitos, que resultou em um saldo positivo de 1,2 milhão. O outro é o crescimento migratório, responsável por 1,9 milhão de novos habitantes na Europa, segundo a Eurostat.

Na frança, o crescimento responde principalmente pelo fator natural, enquanto na Espanha, em Portugal e na Itália o fator migratório teve um papel mais importante.

No total, a Europa teve 5,4 milhões de nascimentos e 4,8 milhões de óbitos em 2009. Em 2008, a porcentagem de europeus maiores de 65 anos subiu ao nível de 17% da população total, 1,7 ponto a mais que em 1998.