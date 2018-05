Urso Knut será lembrado com estátua de bronze no zoo de Berlim O urso polar Knut, que ficou famoso quando bebê e entristeceu seus fãs do mundo todo ao morrer prematuramente, em março, será imortalizado em bronze por um escultor ucraniano, informou o Zoológico de Berlim, lar do animal, nesta terça-feira.