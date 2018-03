Vários bairros de Sófia são evacuados após série de explosões

Vários moradores vizinhos ao bairro de Chelopechene, na capital búlgara, foram evacuados após uma série de explosões registradas nesta quinta-feira, 3, em armazéns militares da região. Segundo informou à Agência Efe o Ministério do Interior, as explosões aconteceram em uma oficina de munição do Ministério da Defesa. O aeroporto internacional da capital búlgara permaneceu fechado por duas horas, e foi detectado um aumento dos níveis de dióxido de carbono no ar do leste de Sófia, acrescentaram as fontes. A primeira explosão ocorreu às 6h30 (1h30 de Brasília), causando rachaduras nos vidros das janelas das casas e densas colunas de fumaça, sem que se tenha informado até o momento a existência de vítimas. Várias ambulâncias, policiais, bombeiros, membros da proteção civil e do Ministério da Defesa foram ao local da explosão, cuja causa ainda não foi esclarecida pelas autoridades.