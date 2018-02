Vaticano ameaça excomungar mulheres no clero O Vaticano emitiu na quinta-feira o seu decreto mais incisivo até agora contra a ordenação de mulheres no clero, impondo a excomunhão automática para elas e para bispos que queiram consagrá-las. O decreto da Congregação para a Doutrina da Fé foi publicado pelo L'Osservatore Romano, diário oficial da Igreja, e entra em vigor imediatamente. Os excomungados ficam proibidos de receber os sacramentos ou de fazer a comunhão no culto público. O reverendo Tom Reese, pesquisador do Centro Teológico Woodstock, da Universidade Georgetown (EUA), disse que o decreto deve servir de alerta para o crescente número de católicos favoráveis à ordenação de mulheres no clero. "Acho que eles perceberam que há cada vez mais apoio entre os católicos pela ordenação de mulheres, e eles querem deixar claro que de jeito nenhum", disse Reese. A Igreja vincula a exclusão das mulheres ao fato de Jesus só ter escolhido homens como apóstolos. Críticos dizem que Jesus apenas seguiu as normas sociais do seu tempo, e citam cartas do apóstolo Paulo, que estão entre os primeiros textos do Cristianismo, para provar que as mulheres tinham um papel importante nos primórdios da Igreja. Raramente há tentativas de ordenar mulheres. Neste ano, o arcebispo de Saint Louis (EUA) excomungou três mulheres que haviam sido declaradas sacerdotisas em sua arquidiocese. Normalmente, a excomunhão se dá em caráter "ferendae sententiae" (como punição). Mas algumas ofensas, como a heresia, o cisma e agressões ao papa, se dão "latae sententiae", ou seja, automaticamente. É este o caso citado no decreto de quinta-feira. Em 2006, o arcebispo africano Emmanuel Milingo foi excomungado "latae sententiae" por ter ordenado quatro homens casados como bispos. Milingo já havia provocado polêmica mundial em 2001 ao se casar sob as bênçãos da Igreja da Unificação, do reverendo sul-coreano Sun Myung Moon. A Igreja Católica jamais reconheceu esse matrimônio.