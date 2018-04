Vazamento tóxico diminui na Hungria e não ameaça rio Danúbio

O ministro do Interior, Sandor Pinter, disse em entrevista coletiva à imprensa que o derramamento não afetou até o momento o suprimento de água potável. A porta-voz do governo Anna Nagy afirmou que a cadeia alimentar não foi contaminada.

"Não vamos nem considerar agora a poluição que foi para o Danúbio como poluição real, já que os materiais que foram para o rio têm níveis de pH abaixo de 9, o que, considerando a (o grande volume) água, vai diluir-se em poucos quilômetros", afirmou Pinter. "...Não terá uma extensão que possa causar danos ambientais ou biológicos", acrescentou ele.

Tibor Dobson, porta-voz das equipes encarregadas do desastre, disse à Reuters que os níveis de pH estão entre 8 e 8.2 no Danúbio, o que poderia ser considerado "normal", um número menor do que o nível ao redor de 9 quando o lodo chegou ao Danúbio, na quinta-feira.

As causas do desastre permanecem desconhecidas.

Cinco pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas no desastre que na segunda-feira afetou vilarejos situados 160 quilômetros a oeste de Budapeste. Outras três pessoas estão desaparecidas.

(Reportagem de Marton Dunai e Gergely Szakacs)