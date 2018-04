Veneza tem sua primeira gondoleira

Giorgia Boscolo, de 23 anos e filha de um gondoleiro, teve a pontuação mais baixa entre os que conseguiram uma das 22 vagas em disputa e duas outras candidatas foram reprovadas. Giorgia agora tem autorização para transportar passageiros em sua gôndola enquanto completa o treinamento.

"Sempre fui apaixonada por gôndolas, ao contrário de minhas três irmãs, e eu costumava preferir remar com meu pai do que sair com meus amigos", contou Giorgia à agência italiana de notícias Ansa.

O pai dela, Dante, disse que o serviço de gondoleiro "requer bastante força física, mas com experiência demanda menos esforço. E minha filha tem bastante experiência".

Os barcos de fundo achatado são movidos por um remador que fica de pé. Nos dias de hoje são usados para levar turistas em passeios românticos pela cidade. Para entrar na corporação dos gondoleiros, os candidatos também têm de demonstrar conhecimento da história de Veneza.