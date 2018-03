Veredicto de acusados por bombas em Madri é marcado para 31/10 A Justiça espanhola anunciará no dia 31 de outubro o veredicto e as sentenças para os homens acusados pela explosões em trens de Madri em 2004, afirmou um tribunal nesta quarta-feira. As explosões foram os mais letais ataques ligados à rede Al Qaeda na Europa. Os 28 homens, a maioria árabes vivendo na Espanha, mas também espanhóis, são acusados de planejar, executar ou ajudar nos ataques a quatro trens que chegava ao centro da cidade na manhã de 11 de março de 2004. Todos negam envolvimento. Promotores dizem que o ataque, que matou 191 pessoas, foi conduzido por um grupo ligado à Al Qaeda, com ajuda de criminosos locais. Eles teriam repassado dinamite roubada de minas no norte do país. O julgamento dos acusados terminou em julho, após mais de quatro meses de apresentação de evidências.