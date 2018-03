Veredicto de ataques de Madri revolta parentes de vítimas

Chocados e revoltados, os sobreviventes e parentes das vítimas do atentado a bomba de março de 2004 em Madri questionaram nesta quarta-feira, 31, porque ninguém foi condenado por planejar os ataques. Os ativistas também classificaram as sentenças impostas aos culpados como muito restritas. Três são condenados por ataques em Madri Isabel Presa, que perdeu seu filho mais novo em uma das explosões, tremia enquanto contava aos jornalistas sobre sua decepção. "Eu não sou juíza ou advogada, mas isso foi vergonhoso, ultrajante", disse ela antes de cair em lágrimas. Um tribunal espanhol condenou 21 pessoas pelo envolvimento nos ataques a trens madrilenhos na manhã de 11 de março de 2004, atentado que deixou 191 mortos e centenas de feridos. Três dos culpados foram sentenciados a milhares de anos na prisão. Ainda assim, pela lei espanhola, eles não poderão passar mais do que 40 anos detidos. Já o homem acusado de ser um dos mentores do plano, Rabei Osman Sayed Ahmed, conhecido por "Mohamed, o Egípcio", foi absolvido com outros dois acusados de mando As sentenças, no entanto, eram quase sempre menores do que as requisitadas pelos promotores. "(O atentado) acabou com a minha vida, condenou eu e meu marido à prisão perpétua, e essas pessoas serão absolvidas, algumas já estão na rua e outras estarão em 12 anos", disse Isabel. "Eu esperei por três anos, e agora? Agora o que?" Grupos de vítimas do atentado disseram que irão apelar da sentença. "Estamos bastante surpresos com a sentença. Se não foram eles, temos que descobrir quem foi. Alguém deu as ordens", disse José Maria de Pablos, porta-voz de uma das associações de vítimas. Ele se referia ao fato de não haver condenados entre os supostos mandantes do crime. Revolta Várias pessoas que esperavam o resultado do julgamento do lado de fora da Corte se manifestaram com revolta quando um comboio carregando os condenados deixou o complexo. Clara Escribano estava a caminho do trabalho em um Hospital no sul de Madri quando uma bomba explodiu em seu trem. A mulher de 49 anos teve que passar por três operações após o ataque, que a deixou surda em um dos ouvidos e com placas de metal no crânio. "Não estou satisfeita. Estou muito revoltada. Eu não posso trabalhar no mesmo lugar por causa das cicatrizes psicológicas. Nós apelaremos", disse ela.