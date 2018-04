Vice-premiê alemão sai e abre caminho para reforma ministerial

O vice-chanceler (vice-primeiro-ministro) e ministro do Trabalho da Alemanha, Franz Muentefering, deixará o governo por motivos pessoais, afirmou nesta terça-feira, 13, um porta-voz do Ministério do Trabalho. A saída do vice-chanceler abre o caminho para uma pequena reforma no gabinete da chanceler (primeira-ministra) Angela Merkel. Muentefering, 67, era um aliado próximo do ex-chanceler alemão Gerhard Schroeder. "Franz Muentefering vai renunciar aos cargos de ministro do Trabalho e vice-chanceler unicamente devido a razões familiares", informou Stefab Giffeler. A mulher de Muentefering, Ankepetra, está gravemente doente com câncer, de acordo com a imprensa alemã. Na semana passada, o ministro chegou a perder uma importante reunião por causa do estado de saúde dela.