Vídeo mostra ministra italiana fazendo saudação fascista

Um vídeo mostra a recém-nomeada ministra do Turismo italiana, Michela Vittoria Brambilla, do conservador partido Povo da Liberdade (PDL), com o braço erguido para frente durante alguns segundos após escutar o hino da Itália, em um gesto próprio da saudação fascista. Este vídeo, que foi disponibilizado nesta quarta-feira, 17, no site do jornal italiano La Repubblica, foi capturado durante um ato dos "Carabinieri" (Polícia militarizada) na localidade de Lecco (norte da Itália).

Na gravação é possível ver a ministra erguendo o braço direito por alguns segundos ao término do hino nacional, um gesto repetido por seu pai, que aparece no lado esquerdo da imagem. "O gesto se parece muito com o fascista. Assim como o que é feito por seu pai, que está no mesmo palco, mas no lado oposto à filha, e quis também fazer a saudação, com a mesma força e a mesma emoção", diz o La Repubblica.

Além do vídeo, um repórter do jornal local Gazzetta di Lecco registrou fotografias da ministra fazendo a saudação após o hino. Brambilla, política e empresária, assumiu no dia 12 de maio de 2008 como subsecretária do Turismo da Presidência de Governo, e no mês passado se tornou ministra, quando o Executivo de Silvio Berlusconi criou uma pasta para o setor.