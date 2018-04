Violência contra estrangeiros cresce em oito países europeus

O número de denúncias de violência racial explodiu em oito dentre 11 países-membros da União Europeia desde os atentados de 11 de Setembro e o início da "Guerra ao Terror". A constatação, de cunho oficial, foi feita por duas juntas de Direitos Humanos da Comissão Europeia, em Viena e Estrasburgo, baseando-se em dados desta década. De acordo com os relatórios das entidades, o número de crimes antissemitas cresce no Reino Unido e na França, enquanto outras manifestações de violência de extrema direita são cada vez mais frequentes na Alemanha. Os relatórios confirmam que casos como o da advogada brasileira Paula Oliveira, ferida na noite de segunda-feira, em Dudendorf, na Suíça, não são uma exceção, mas parte de uma avalanche de denúncias de xenofobia na Europa após o ano 2000. O documento mais importante foi produzido pela Agência de Direitos Fundamentais da União Europeia, com sede em Viena, na Áustria. Conforme o levantamento - com dados atualizados até 2006 -, o número de denúncias, de investigações ou de crimes raciais e xenofóbicos aumenta na Dinamarca, na Finlândia, na Alemanha, na Áustria, na Irlanda, no Reino Unido, na França e na Eslováquia. Veja também: Amorim diz que há 'xenofobia evidente' Polícia evita confirmar agressão a brasileira na Suíça Embaixador e governo suíço discutem caso de advogada Maior partido do país é famoso por propaganda racista 'Fomos vítimas da xenofobia', diz pai de torturada Suíça admite descaso com a violência de neonazistas Dentre os países que forneceram estatísticas, as agressões só se mantiveram estáveis ou se tornaram menos frequentes na Suécia, na Polônia e na República Checa. O campeão de casos é a Alemanha, com 18,1 mil crimes cometidos em 2006, alta de 5,3% na década. Porcentualmente, contudo, quem enfrenta o maior aumento de atos de xenofobia é a Dinamarca - país que acolhe grande contingentes de novos imigrantes -, onde os incidentes se tornaram 59,1% mais comuns entre 2000 e 2006. Entre as nações mais populosas do bloco, a França, com aumento de 27,7%, e o Reino Unido, de 27,3%, também foram destaques negativos. A agência esclarece que a comparação entre os países não é apropriada porque os métodos de contabilização de crimes raciais são diferentes. O segundo documento que revela a escalada de xenofobia na região foi publicado pela Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância. O texto indica que há um "clima de hostilidade" em relação às minorias e que a islamofobia - a aversão a islâmicos -, o antissemitismo e o anticiganismo são crescentes no continente. "A situação do conjunto das formas contemporâneas de racismo e de discriminação racial é complexa e inquietante", diz o relatório. "Fenômenos virulentos de racismo e de intolerância podem ser observados em todos os países-membros", aponta. A Comissão Europeia pede o reforço da proteção jurídica contra atos racistas e discriminatórios de raça, cor, língua, religião, nacionalidade ou origem étnica. E alerta que a "falta de vontade política" dos governos vem prejudicando a condenação dos acusados. "A persistência de casos nos quais as vítimas não conseguem fazer valer seus direitos mostra que os dispositivos jurídicos não são plenamente aplicados e nem sempre apoiados por uma vontade política real de combater o racismo e a discriminação de maneira eficaz." Imigrantes como Paula Oliveira, refugiados e asilados são "particularmente atingidos pelo clima negativo da opinião pública", afirma o texto. O relatório conclui que o agravamento da violência racial na Europa tem relação com a luta contra o terrorismo, que "estigmatiza comunidades inteiras, em especial de estrangeiros". Segundo o cientista político Jean-Yves Camus, membro do Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas (Iris) e estudioso da extrema direita europeia e do movimento Skinhead, as regiões de fronteira entre a Alemanha, a Áustria e a Suíça alemã - onde se localiza Zurique - reúnem a maior concentração de militantes extremistas violentos da Europa Ocidental. "Na parte alemã da Suíça atuam grupos que estimamos entre 400 e 800 pessoas que exercem atos de violência xenofóbica", afirma. "São casos ainda isolados, mas recorrentes."