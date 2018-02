Viúva de Arafat abrirá processo para investigar morte do marido

Alegações de jogo sujo durante muito tempo cercaram a morte de Arafat, em novembro de 2004, depois que médicos franceses que trataram dele em seus últimos dias disseram que não foi possível estabelecer a causa da morte.

A controvérsia foi reacendida por uma reportagem da Al Jazeera na semana passada em que o Instituto de Rafiofísica Suíço afirmou ter encontrado níveis "surpreendentemente" elevados de polônio-210 nas roupas de Arafat -a mesma substância usada para matar o ex-espião russo Alexander Litvinenko em Londres, em 2006.

O instituto suíço disse, no entanto, que os sintomas descritos em relatórios médicos do presidente palestino não eram consistentes com o agente radioativo.

"Madame Arafat espera que as autoridades sejam capazes de estabelecer as circunstâncias exatas da morte do marido e descobrir a verdade, para que a justiça possa ser feita", declarou o advogado Pierre-Olivier Sud em um comunicado.

A natureza exata da reclamação legal da viúva de Arafat, Suha, de 48 anos, ainda não foi determinada, mas espera-se que seja apresentada antes do final deste mês, disse o advogado.

O processo seria aberto contra uma pessoa ou pessoas desconhecidas, explicou o advogado no comunicado.

A Autoridade Palestina concordou na semana passada com um pedido de Suha Arafat -que vive em Malta e na França- para exumar o corpo do marido de um mausoléu de pedra calcária na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, para uma autópsia.

"Eu quero que o mundo saiba a verdade sobre o assassinato de Yasser Arafat", disse Suha Arafat à Al Jazeera, sem fazer qualquer acusação direta, mas observando que tanto Israel quanto os Estados Unidos o viam como um obstáculo à paz.

No fim de semana, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, reuniu-se com o presidente francês, François Hollande, e pediu-lhe ajuda para formar uma comissão internacional de investigação através do Conselho de Segurança da ONU, disse o negociador-chefe palestino Saeb Erekat à Al Jazeera.

Confinado por Israel ao seu quartel-general em Ramallah durante três anos, Arafat sofreu um colapso em outubro de 2004. Parecendo magro e fraco, ele foi levado de helicóptero para um hospital militar na França, onde entrou em coma e morreu em 11 de novembro de 2004.

Rumores circularam que ele havia morrido de qualquer coisa desde câncer de estômago a envenenamento e Aids. As autoridades francesas, citando leis de privacidade, recusaram-se a dar detalhes sobre a natureza da sua doença.

(Reportagem de Thierry Leveque)

(Reportagem de Eduardo Simões)