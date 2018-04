Vulcão Etna entra em erupção e fecha aeroportos no sul da Itália

Os dois aeroportos de Catania, aos pés do vulcão, foram reabertos, mas as autoridades da aviação civil (Enac) disseram que estavam observando o aumento da atividade vulcânica e as emissões de cinzas.

O instituto de vulcanologia INGV informou que a atividade sísmica do Etna havia aumentando na quarta-feira antes da última erupção, que até agora foi leve.

O Etna, o vulcão mais alto e ativo da Europa, entra em erupção regularmente, mas provoca poucos danos nas regiões desabitadas.

(Reportagem de Catherine Hornby)