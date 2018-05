William se casará com uniforme da Guarda Irlandesa

LONDRES - Noivo da plebeia Kate Middleton, o príncipe William se casará nesta sexta-feira, 29, vestindo o uniforme escarlate da Guarda Irlandesa do Exército britânico, da qual é coronel honorário.

O segundo na linha de sucessão ao trono poderia ter escolhido o mais discreto uniforme de tenente da Aeronáutica, já que ele atualmente serve para a Força Aérea Real (RAF, na sigla em inglês) no norte de Gales como piloto de helicóptero de busca e resgate.

Sobre seu uniforme, William exibirá condecorações como a Ordem da Jarreteira, bem como as Asas da RAF e a medalha do Jubileu de Ouro, criada em 2002 por ocasião do 50º aniversário da ascensão ao trono de sua avó, Elizabeth II.

Ele não irá portar espada, mas sim um quepe com a insígnia da Guarda Irlandesa, consistente na estrela de oito pontas da Ordem Mais Ilustre de São Patrício e o lema latino do regimento "Quis Separabit?" ("Quem poderá nos separar?").

O último casamento real em que o noivo exibiu um uniforme escarlate foi a do capitão Mark Philip, então oficial dos Dragões da Rainha, que se casou com a princesa Ana da Inglaterra, tia de William.

O príncipe Harry, irmão caçula de William e recentemente promovido a capitão no regimento de cavalaria Blues and Royals, vestirá o uniforme correspondente para o casamento, também com algumas condecorações, entre as quais o da Campanha do Afeganistão, onde serviu.

Harry será padrinho do irmão na Abadia de Westminster, onde será realizado o casamento na presença de inúmeros membros da realeza, políticos e outros convidados.