Zapatero é eleito pela 3.ª vez secretário-geral do PSOE

O presidente do governo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, foi eleito neste sábado, 5, pela terceira vez secretário-geral do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), com o apoio de 98,51% dos delegados da legenda. Zapatero liderou a única chapa apresentada no 37º congresso federal do partido, e obteve apoio maior do que em 2004, quando ficou com 96,10% dos votos. Trajando calça jeans e sem gravata, Zapatero foi ovacionado pelos delegados socialistas após a divulgação dos resultados. O congresso, que tem como lema "A força da mudança", será concluído no domingo, e conta com a presença de cerca de mil delegados procedentes de toda a Espanha e de organizações do PSOE no exterior. Além da reeleição de Zapatero, os socialistas renovarão seu órgão de direção durante o encontro.