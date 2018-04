Zapatero ganha debate com Rajoy, dizem jornais espanhóis

Pesquisas de opinião divulgadas nesta terça-feira, 26, indicam que o primeiro-ministro socialista José Luis Rodríguez Zapatero venceu por estreita margem o debate com o líder conservador Mariano Rajoy, o primeiro antes das eleições de março. Uma pesquisa promovida pela Metroscopia para o diário liberal El Pais mostra que 46% dos entrevistados viram Zapatero como o vencedor do debate de segunda à noite, contra 42% que preferiram Rajoy. Doze por cento disseram que houve empate. No debate, os dois candidatos mostraram posições divergentes sobre a economia, separatismo basco e imigração. Foi o primeiro debate eleitoral entre os líderes dos dois partidos em 15 anos. Um segundo está marcado para 3 de março, seis dias antes da eleição. Uma sondagem do instituto Sigma Dos para o diário conservador El Mundo mostrou número parecidos. Zapatero foi o vencedor do debate para 45.5% dos entrevistados. Rajoy, para 42%. As pesquisas de intenção de voto têm apontado um ligeiro favoritismo do Partido Socialistas sobre o conservador Partido Popular para as eleições de 9 de março.