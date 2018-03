Zapatero pede 'prudência' a presidente do BCE O primeiro-ministro da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, pediu neste sábado que o presidente do Banco Central Europeu, Jean Claude Trichet, seja prudente em seus comentários. O pedido foi feito depois de Trichet ter afirmado que poderia haver um aumento nas taxas de juros na zona do euro, uma declaração que colaborou para o aumento para níveis recordes do preço do petróleo na sexta-feira. "Eu recomendaria ao senhor Trichet mais prudência em suas declarações", disse Zapatero durante uma conferência de imprensa. Trichet sugeriu que as taxas poderiam subir no próximo mês, com o objetivo de frear a inflação. "Todos respeitamos a independência do Banco Central Europeu, mas todos esperamos responsabilidade do Banco Central Europeu", disse Zapatero.