Polícia frustra ataque de homem armado no Capitólio, nos EUA

WASHINGTON - A polícia do Capitólio frustrou nesta segunda-feira, 28, a tentativa de um homem de abrir fogo contra o Centro de Visitantes do Legislativo americano. O suspeito foi ferido e detido pela polícia. Uma visitante do Congresso americano também sofreu ferimentos leves em virtude da ação, que não deixou outras vítimas e foi considerada um ato isolado pela polícia do Distrito de Colúmbia.

Segundo a polícia, o suspeito, que já tinha visitado o Capitólio em outras oportunidades, passava por uma cirurgia na noite de ontem. Sua identidade era conhecida pelas autoridades, mas não foi divulgada.

There has been an isolated incident at the US Capitol. There is no active threat to the public — DC Police Department (@DCPoliceDept) 28 de março de 2016

Ao aparentemente fazer o movimento de sacar uma arma, o suspeito foi baleado por policiais que estavam no local. Não estava claro, até a noite de ontem, se o homem efetivamente chegou a abrir fogo no local, nem quantos policiais dispararam contra ele.

Ainda de acordo com as autoridades, nada indica que o episódio seja algo além de um crime comum, mas não se sabia quais as motivações do atirador . A Casa Branca também foi fechada por questões de segurança.

O tiroteio ocorreu enquanto o Congresso estava em recesso en razão do feriado de Páscoa, com a maioria dos seus deputados e senadores em seus Estados de origem. Segundo a Polícia Legislativa, os disparos foram registrados no Centro de Visitantes.

A polícia de Washington informou por meio de sua conta no Twitter que o tiroteio foi um episódio isolado e não apresentava risco para o público.

Todo mundo correu e gritou e não conseguíamos ver de onde vinham os tiros

A terapeuta Cathryn Leff, que visitava o Capitólio no momento do tiroteio, escreveu no Twitter que houve momentos de pânico. “Todo mundo correu e gritou e não conseguíamos ver de onde vinham os tiros”, escreveu.

O isolamento da Casa Branca, também de acordo com a polícia de Washington, faz parte do protocolo de segurança em casos como esse. “Ninguém entra nem sai dos edifícios. Se estão do lado de fora, busquem abrigo”, informou a polícia em mensagem aos funcionários do Capitólio. O Centro de Visitantes do Capitólio foi construído com o objetivo de aumentar a segurança do local, depois que dois policiais foram mortos em um tiroteio em 1998.. / AP e REUTERS