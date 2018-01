1° de Maio: Paris em clima de guerra O 1º de Maio na França deve ser marcado pela polarização - com risco de violência - entre a ampla frente de apoio ao presidente Jacques Chirac, favorito para o segundo turno da eleição presidencial, no domingo, e os partidários de Jean-Marie Le Pen, candidato da extrema direita. A polícia de Paris, onde se realizarão cinco manifestações - algumas delas concomitantes - colocará uma esquema especial de segurança nas ruas e promete ser "firme contra a violência." Leia mais no Jornal da Tarde