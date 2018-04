1ª operação foi em 10 de junho Em 1.º de julho, o presidente venezuelano, Hugo Chávez, confirmou na televisão que tinha se submetido a uma cirurgia em 10 de junho, em Cuba, para a retirada de um tumor cancerígeno na região pélvica. Apesar de o governo brasileiro ter proposto que ele fizesse o tratamento no Brasil, o líder venezuelano decidiu realizar quatro sessões de quimioterapia em Cuba, supostamente pelo fato de que o fechado regime manteria em sigilo seu real estado de saúde. Desde o fim do tratamento, Chávez vinha afirmando que estava totalmente curado do câncer.