1º vôo nudista já está com lotação quase esgotada Quase todos os 172 lugares disponíveis para o primeiro vôo nudista, programado para maio próximo entre Miami (EUA) e Cancún (México), já foram vendidos, informou-se hoje. Os pilotos e os demais membros da tripulação serão os únicos que estarão vestidos durante a viagem. Mas todos os passageiros a bordo do vôo charter de 3 de maio só poderão tirar a roupa após o avião ter decolado. A temperatura a bordo da nave será mais alta do que a usual. A viagem aérea foi contratada pela agência de turismo especializada Castaways Travel, do Texas.