10 mil protestam contra ocupação estrangeira no Iraque Mais de 10 mil iraquianos, tendo à frente líderes da comunidade muçulmana xiita, majoritária no Iraque, saíram em passeata neste domingo em Basra, no sul do país, para pedir o fim da ocupação estrangeira no país. Segunda maior cidade do Iraque, Basra está sob controle das forças da Grã-Bretanha desde 9 de abril. Os manifestantes percorreram as principais ruas de Basra e se concentraram diante da sede das forças de ocupação. Não foram registrados incidentes. No dia 24, o Exército britânico dissolveu o Conselho de Basra, instalado depois da ocupação, e o substituiu por um comitê presidido por um oficial britânico.