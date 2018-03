10 rebeldes são mortos em conflitos tribais na Índia

Os últimos confrontos no nordeste da Índia deixaram 10 rebeldes mortos. Um membro das forças de segurança foi ferido, informaram fontes oficiais nesta quarta-feira, 13. Na região de Nagaland, seis separatistas morreram num combate entre dois grupos guerrilheiros rivais. No povoado de Mekukla, a cerca de 120 quilômetros da capital regional, militantes da facção Isak Moivah, do Conselho Nacional Socialista de Nagaland (NSCN-IM), atacaram e mataram quatro integrantes de um grupo rival, o NSCN-Khaplang, na noite da terça-feira, 12. Em represália, dois membros do NSCN-IM foram assassinados, informou a agência indiana Ians. As duas facções disputam a supremacia territorial em Nagaland. O conflito já causou 200 mortes nos últimos cinco anos. No nordeste indiano atuam cerca de 30 grupos rebeldes. Entre as reivindicações estão autonomia e independência. No estado de Manipur um choque entre as forças de segurança e o grupo armado Frente Nacional Kuki (KNF) matou quatro insurgentes, e um comandante das tropas ficou ferido, na terça-feira, 12. O KNF é um grupo rebelde que luta por um território independente para a minoritária tribo Kuki na região de Manipur, na fronteira com Mianmar, a antiga Birmânia. Os insurgentes kukis assassinaram no último final de semana seis pessoas da etnia metei, majoritária na região.