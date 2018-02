10 soldados dos EUA morrem no Iraque A explosão de um carro-bomba matou oito soldados dos Estados Unidos, no povoado de Majmoudiyá, no sul de Bagdá. No leste da capital, outro militar norte-americano morreu quando sua patrulha foi atacada por rebeldes. Mais cedo, mais um soldado foi morto quando uma bomba explodiu por onde passava um comboio no norte de Bagdá, disse um porta-voz das forças dos EUA. Só em abril 126 militares norte-americanos já morreram no Iraque, o mês mais violento paras as tropas dos EUA no país. Pelo menos 736 foram mortos desde o início da guerra de ocupação, em 2003. No mês, 1200 iraquianos morreram nos combates.