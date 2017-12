100 americanos mortos desde início de ofensiva a Faluja O número de soldados americanos mortos em todo o Iraque atingiu o total exato de cem desde 7 de novembro, quando começou a ofensiva do Exército dos Estados Unidos contra o cidade sunita de Faluja. Segundo um levantamento do Departamento de Defesa dos EUA, mais de 850 soldados ficaram feridos no mesmo período. Dos cem mortos e mais de 850 feridos, 51 militares americanos perderam a vida e 425 ficaram feridos somente em Faluja, uma cidade sunita transformada em símbolo da resistência iraquiana à presença de tropas estrangeiras no país. De acordo com dados do Pentágono, já são 1.228 os soldados americanos mortos e 9.326 os feridos desde o início da invasão do Iraque, em 20 de março de 2003. Os números refletem a intensificação das ações rebeldes em outros pontos do país árabe, depois do início da ofensiva americana a Faluja.