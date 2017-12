100 camicases britânicos podem dar a vida pelo Islã Richard Reid, o homem que na semana passada queria fazer explodir um avião no vôo Paris-Miami levando uma bomba em seu sapato, não é um caso isolado: na Grã-Bretanha, há outros 100 "mártires do Islã" dispostos a dar sua vida na jihad (guerra santa). Foi o que afirmou em entrevista à BBC Abdul Haqq Baker, o responsável por uma mesquita de Londres que Reid, atualmente detido nos EUA, freqüentava desde que, após passar algum tempo na prisão por delitos menores, se havia convertido à fé muçulmana. "Há uma centena de indivíduos que estariam dispostos, como Reid, a voar pelos ares", disse. Baker é presidente da mesquita de Brixton, um dos bairros mais conflituosos da capital britânica, permanente cenário de tensões e desordens. A mesquita só é reconhecível por um cartaz colocado ao lado da porta. Baker disse que Reid começou a freqüentá-la depois da conversão, para aprofundar seus conhecimentos do Islã. "O problema é que, de imediato, se ligou aos elementos mais radicais e extremistas", acrescentou Baker. Segundo o dirigente religioso, Reid "passou a falar com freqüência da necessidade de uma rebelião nos países muçulmanos moderados, na medida em que estes não são autenticamente islâmicos".