100 mortos em naufrágio em Bangladesh Pelo menos 100 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas em conseqüência de dois naufrágios nesta segunda-feira em Bangladesh, informaram hoje fontes policiais. Foram encontrados 94 os corpos nos restos da precária embarcação "M.V.Mitali", que transportava mais de 400 passageiros, quando a lotação máxima era 300. O barco naufragou durante uma tempestade no Rio Buriganga, próximo a Alipur, no distrito de Narayanganj, a poucos quilômetros da capital Dacca. No Rio Meghna, a 150 quilômetros ao nordeste da capital, outra embarcação com cerca de 50 pessoas que festejavam um casamento afundou. Em ambos casos, o motivo do naufrágio foi "uma forte tempestade de verão, um fenômeno inconsolável que atingiu as embarcações", explicou Motahar Hossain, diretor da Autoridade para o Transporte Aquático de Bangladesh. "Continuamos, entretanto, investigando sobre outros possíveis fatores, como defeitos estruturais ou erros humanos", disse.