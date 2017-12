100 vítimas de naufrágio são resgatadas vivas em Java Equipes de socorro resgataram 109 pessoas do naufrágio de um navio que afundou no sábado junto à costa da província indonésia de Java Central, mas outras 500 continuam desaparecidas, segundo fontes oficiais. Segundo o Ministério de Transportes, a embarcação Senopati Nusantara transportava pelo menos 638 pessoas quando afundou na madrugada de sábado. O barco foi pego por uma tempestade entre Java Central e a província de Kalimantan. O Senopati naufragou a cerca de 40 quilômetros da ilha de Mandalika, cerca de 300 quilômetros a nordeste de Jacarta. O Serviço de Busca e Resgate Nacional informou que, segundo o proprietário do navio, 545 pessoas estavam a bordo. Mas a imprensa eleva o número de passageiros a cerca de 850. O Ministério de Transportes suspendeu temporariamente as viagens marítimas de Java a Kalimantan. O escritório meteorológico provincial alertou para o mau tempo na região. Os naufrágios ocorrem com certa freqüência na Indonésia. As investigações sobre casos anteriores apontam a falta de atenção para as normas de segurança e o excesso de carga e de passageiros como as principais causas de acidentes.