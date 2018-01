11 civis morrem em ataque contra soldados no Iraque Pelo menos 11 civis iraquianos morreram nesta manhã quando dois suicidas tentaram atacar uma base da coalizão em Hillah, onde encontram-se tropas internacionais. Cerca de 58 soldados estrangeiros ficaram feridos. Entre eles, soldados húngaros, poloneses e um americano. Cerca de 44 iraquianos também ficaram feridos. Os suicidas dirigiam caminhões carregados de explosivos para a frente da base, quando foram interceptados por tiros da guarda estrangeira, o que levou à explosão de um dos veículos. O outro caminhão bateu em uma barreira de concreto e explodiu. Desde o início do ano, cerca de 300 pessoas, a maior parte iraquianos, morreram em ataques de rebeldes contra as forças de coalizão no Iraque. As informações são da agência Dow Jones.