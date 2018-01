11 de março vira "Dia Europeu das Vítimas do Terrorismo" O Parlamento Europeu decidiu instituir o dia 11 de março como o "Dia Europeu das Vítimas do Terrorismo" após os atentados ocorridos hoje em Madri, na Espanha. Coincidentemente, o parlamento tinha programado para hoje uma votação para estabelecer uma data para lembrar as vítimas do terrorismo. O plano era eleger o dia 11 de setembro como referência, por causa dos atentados contra os Estados Unidos em 2001. Mas diante das explosões em Madri, as mais graves da história da Espanha, o plano original foi alterado. "Chega de bombas, chega de mais mortos" disse o presidente do Parlamento Europeu, Pat Cox. O presidente da União Européia, Romano Prodi, se disse "revoltado e chocado com esse assassinato totalmente irracional, saguinário e selvagem de vidas inocentes". Prodi afirmou que não há justificativas para os autores dos atentados. "Não se trata de um ato político, nem de um ato de revolta ou rebelião", disse. "Foi um ataque vicioso contra pessoas inofensivas e desarmadas, um ato revoltante e aberrante que apenas as mentes pervertidas de terroristas poderiam ter planejado." Segundo Prodi, toda a comunidade internacional ficará mobilizada até que o terrorismo seja completamente erradicado. Atentados derrubam bolsas européias; Madri cai 2,18% ETA não cometeu atentados, garante político basco Jornais espanhóis abrem acesso via Web para noticiar atentado Lula envia mensagem de condolências ao rei Juan Carlos ONU e papa condenam atentado em Madri Já são 186 os mortos em Madri. Número pode crescer Jornal espanhol compara atentados de hoje a 11 de setembro Partidos espanhóis encerram campanha política Governo da Espanha monta central de informações Ministro acusa ETA por atentados que mataram 173 em Madri Contagem de mortos já chega a 172 em Madri Número de mortos nos atentados em Madri chega a 131 Atentados matam pelo menos 62 nos trens de Madri Explosões no trem de Madri deixam pelo menos 5 feridos