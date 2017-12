11 desaparecidos em naufrágio na China Cerca de 11 marinheiros estão desaparecidos depois do naufrágio de um cargueiro chinês que se se chocou com uma outra embarcação no sudeste da China, conforme informações divulgadas nesta quinta-feira por um jornal de Hong Kong. Dos 13 tripulantes do cargueiro "Sitong 888", apenas dois conseguiram se salvar no acidente que aconteceu ontem