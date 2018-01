11 morrem em protesto na Costa do Marfim Forças de segurança mataram 11 manifestantes em Abidjan, capital da Costa do Marfim, hoje, segundo Bacongo Cisse, porta-voz do principal partido de oposição do país, o Rally dos Republicanos. Os manifestantes foram mortos em diferentes partes da cidade à medida que os soldados tentavam dispersar as multidões que tomaram conta das ruas da capital nesta manhã. Eles protestam contra o governo do presidente Laurent Gbagbo. "As manifestações vão continuar. Faremos de tudo para chegar ao Plateau", afirmou Cisse, referindo-se ao distrito financeiro da capital onde está o palácio presidencial e os principais ministérios. O presidente Gbagbo proibiu qualquer tipo de manifestação e acusa os grupos rebeldes, que controlam a porção norte do país, de quererem dar um golpe de estado junto com os partidos de oposição. "As forças de segurança cercaram toda a cidade para impedir que as pessoas se agrupem", disse Tiediane Oedraogo, um membro da guarda que vive no subúrbio de Abobo, região norte da capital. Gbagbo diz que os rebeldes estariam prontos para tirar vantagem da marcha para destituí-lo, 18 meses depois da tentativa frustrada de golpe de estado, que deu início a uma longa guerra civil. A Costa do Marfim é o maior produtor de cacau do mundo e, neste momento, as cotações da commodity estão em alta na bolsa de Londres (Liffe).