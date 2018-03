11 mortos em incêndio em caminhão-tanque na Jordânia Um motorista perdeu o controle do caminhão-tanque que dirigia nesta quarta-feira, perto do centro da cidade de Amã. O veículo tombou, espalhando gasolina que se incendiou, provocando a morte de 11 pessoas. Vários carros foram queimados nas chamas que espalharam por uma área de de 500 m2. O ministro do Interior, Qaftan Majali, disse que o motorista tentou saltar do caminhão depois que este tombou e avisar as pessoas em volta de que o conteúdo do tanque era inflamável. Majali disse aos repórteres presentes ao local que o motorista perdeu o controle do caminhão-tanque em uma ladeira. O ministro da Saúde, Waleed al-Maa´ni, disse que o serviço médico legal do hospital de al-Bashir não conseguiu identificar 10 dos mortos devido à gravidade das queimaduras, relatou a agência estatal de notícias Petra. Al-Maa´ni também disse que outras 18 pessoas foram levadas ao hospital com queimaduras, algumas delas em estado crítico.