11 personalidades do regime de Saddam em poder dos EUA Os Estados Unidos têm em seu poder 11 responsáveis do antigo regime iraquiano de numa lista de 55 nomes que procuram. O 12º, Ali-Hassan-Majid, "Ali, o químico", foi morto durante um bombardeio da aviação norte-americana. A lista, por ordem de importância, divulgada pelo Pentágono e que referencia 52 dessas 55 personalidades num baralho de cartas é a seguinte: - Ali Hassan al-Majid (Ali, o químico) conselheiro presidencial "Rei de Espadas" e número cinco da lista foi morto num bombardeio. -Mouzahem Saad Hassan: Comandante das forças de defesa aérea, "Dama de Ouros" e número 10. - Mohamed Hamza Zuoubeidi: antigo membro do Conselho de Comando da Revolução (CCR), "Dama de Espadas" e número 18. - Zouheir Taleb Abdel Sattar: chefe da inteligência militar iraquiana, "Sete de Copas" e número 21. - Samir Al-Aziz al-Najum: chefe do comando regional do partido Baas para a região este de Bagdá, "Quatro de Paus" e número 24. - Jamal Moustafa Abdallah: "Nove de Paus", número 40 e genro do derrubado presidente Saddam Hussein. - Hekmat Ibrahim al-Azzaoui: vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, "Oito de Ouros" e número 45. - Mohamed Mehdi Saleh: ministro do comércio, "Seis de Copas" e número 48. - Watban Ibrahim Hassan: conselheiro presidencial e meio- irmão de Saddam Hussein, "Cinco de Espadas" e número 51. - Barzan Ibrahim Hassan (al-Tikriti): conselheiro presidencial e meio-irmão de Saddam Hussein, "Cinco de Paus" e número 52. - HomanAbdel Khalek Abdel Ghafour: ministro do Ensino Superior da Investigação Científica, "Quatro de Copas" e número 54. - Amer Hammoudi Hassan Al-Saadi: conselheiro científico do presidente, "Sete de Ouros" e número 55. Entregou-se o exército dos Estados Unidos. Veja o especial :