1.146 execuções de pena de morte em 28 países, em 2003 Um total de 1.146 pessoas foram executadas em 28 países, no ano passado, com China, Irã e Estados Unidos no topo da lista dos países que mais se utilizaram da pena de morte para punir crimes, segundo relatório da Anistia Internacional divulgado hoje. A organização de direitos humanos com sede em Londres divulgou seu relatório para coincidir com a reunião anual da Comissão de Direitos Humanos da ONU, que pede providências urgentes ?para por um fim a todas as execuções?. ?A pena de morte é a mais cruel, desumano e degradante punição e uma rejeição flagrante ao direito à vida?, diz a Anistia. Os números de 2003 apresentam uma redução em relação às 1.526 execuções de 2002 e são quase metade das do ano anterior, quando a China estava engajada em sanções severas contra o crime e, sozinha, executou pelo menos 2.468 pessoas. ?O grande número de execuções é responsabilidade, na verdade, de um número muito pequeno de países?, disse a porta-voz Judit Arenas. ?Oitenta e quatro por cento das execuções, em 2003, foram comandadas por apenas quatro países.? Durante o ano passado, sabe-se que a China aplicou a pena de morte a 726 pessoas, ?mas o número real deve ser muito maior?, afirmou Arenas. Em 2001, a Anistia havia relatado 1.060 execuções no país. O Irã vem em segundo lugar, com pelo menos 108 execuções, seguido pelos Estados Unidos, com 65, Vietnã, com 64 e Arábia Saudita, 50. Segundo Arenas, o número de países que aboliram a pena de morte subiu para 77 no ano passado, quando Samoa e Butão se juntaram a eles.