118 morrem em queda de Tupolev no Irã Um avião de passageiros Tupolev-154 da companhia Iran Air Tours caiu hoje, quando se preparava para pousar na cidade de Khorramabad, no oeste do Irã, causando a morte de todos os 118 ocupantes, informou a agência oficial iraniana Irna. Hoje à noite, a neve e a chuva impediam o acesso das equipes de resgate no local da queda, uma cadeia de montanhas a 25 quilômetros do aeroporto. Segundo a TV estatal do Irã, o presidente iraniano, Mohammed Khatami, ordenou a formação de um comitê de emergência para determinar a causa do acidente com o Tupolev, avião de fabricação russa. No aeroporto de Teerã, de onde o vôo acidentado tinha partido, dezenas de parentes dos passageiros responsabilizavam funcionários do governo pelo acidente. "Isso é uma falha de funcionários estúpidos e incompetentes que colecionam aviões de segunda mão de ex-republicas soviéticas. O que é esse lixo que eles compram e alugam?", gritava Nasrin Shafiiyan, cujo marido, Houshang, estava entre os passageiros desaparecidos. A Iran Air Tours é subsidiária da companhia estatal Iran Air, que nos últimos anos comprou vários aviões Tupolev, operados por tripulações russas ou ucranianas. Os acidentes se tornaram freqüentes no país. Companhias iranianas operavam aviões Boeing antes da Revolução Islâmica, em 1979. Mas, com as sanções impostas por Washington ao país, muitos desses aparelhos acabaram abandonados por falta de peças de reposição.