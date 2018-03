12 pessoas submetidas a testes de Sars em Hong Kong Onze pessoas de uma instituição psiquiátrica e um familiar de uma delas foram isolados em um hospital de Hong Kong e estão sendo submetidas a testes de Sars depois de apresentarem sintomas de gripe, disseram funcionários da saúde locais nesta quinta-feira. Os 9 homens e 3 mulheres, com idades entre 26 e 61 anos, foram enviados ao Hospital Princesa Margaret entre domingo e hoje, depois de apresentarem febre e tosse, disse o hospital num comunicado. A situação delas é estável, acrescentou. Tosse e febre são comumente citadas nos casos de síndrome respiratória aguda severa. Não há, contudo, indicações imediatas de que os sintomas apresentados por esses pacientes estejam relacionados com a Sars, ou pneumonia asiática, disse a porta-voz Diana Kam. Hong Kong foi um dos lugares mais atingidos pelo surto de Sars no início deste ano. A Organização Mundial da Saúde retirou o território da lista das regiões infectadas pela Sars há apenas um mês.