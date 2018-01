12 refugiados palestinos deixam Chipre Na madrugada desta quarta-feira, 12 dos 13 palestinos deportados temporariamente ao Chipre partiram do aeroporto de Larnaca, ao sul da ilha, rumo a países da União Européia em um avião militar espanhol e em outro italiano. O primeiro a deixar a ilha foi o italiano, levando três palestinos para Roma. Mais tarde, foi a vez de outros nove refugiados deixarem o país rumo a Madri, na Espanha. Antes disso, o avião fará uma escala em Atenas, na Grécia, onde dois palestinos irão desembarcar. Em Madri, ficarão três dos refugiados, o restante será distribuído entre Portugal (1), Irlanda (2) e Bélgica (1). O 13.º permanecerá provisoriamente em Chipre. Cada país vai expedir um visto nacional com um prazo de 12 meses, válido apenas no país que os acolheu. Os 13 palestinos ficaram refugiados na Basílica da Natividade, em Belém, por mais de um mês e só se entregaram depois de um acordo fechado entre o governo israelense e a União Européia (UE). Outros 26 militantes palestinos, que também estavam na Basílica, foram levados para a Faixa de Gaza, onde serão julgados por um tribunal palestino.