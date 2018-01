12 talebans morrem em combates no sul do Afeganistão Pelo menos 12 combatentes talebans morreram no sul do Afeganistão em confrontos armados com tropas da coalizão internacional, informaram fontes locais. Os talebans tinham atacado com tiros de morteiro e granadas o quartel-general das forças governamentais de Nawzad, na província de Helmand. A ofensiva deu início a uma batalha que durou várias horas. Neste combate, sete militantes morreram e dois policiais ficaram feridos. Imediatamente depois, a aviação da coalizão interveio e bombardeou um veículo com 12 talebans a bordo, dos quais cinco morreram. Helmand é a província com maior quantidade de campos de cultivo de ópio do Afeganistão.