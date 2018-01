13 reservistas israeleses se recusam a lutar nos territórios Dez soldados e três oficiais da reserva do Exército israelense divulgaram domingo uma carta informando que se recusam a lutar nos territórios palestinos ocupados. Eles pertencem ao comando de elite Sayeret, responsável pelo resgate de um avião israelense desviado em 1976 para Entebe, em Uganda. "Não participaremos mais da opressão nos territórios nem da privação dos direitos humanos de milhões de palestinos", diz o texto, enviado ao primeiro-ministro Ariel Sharon. Eles serão expulsos do Exército se não se retratarem, alertou hoje o tenente general Moshe Yaalon, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel. Em setembro, 27 pilotos da reserva assinaram carta semelhante.