141 corpos já identificados entre os mortos de Madri Há 24 estrangeiros de 12 nacionalidades - nenhum deles brasileiro - entre os 199 mortos nos atentados terroristas de quinta-feira na capital espanhola, informou hoje o primeiro-ministro José María Aznar. Os serviços forenses identificaram 141 corpos. Vinte corpos, muito mutilados irreconhecíveis, foram enviados ao Instituto Anatômico Forense para coleta de DNA. Aznar acrescentou, sem citar nomes, que entre os mortos há um chileno, um cubano, três peruanos, um equatoriano, dois hondurenhos, um colombiano, três poloneses, uma francesa e um africano de Guiné Bissau. Segundo o ministro do Interior, Angel Acebes, 1.453 pessoas ficaram feridas. "Desse total, permanecem hospitalizadas 279 - 18 em estado crítico, 38 muito graves e 140 graves." Hoje, morreu uma menina polonesa de 7 meses. Os corpos foram transladados para as instalações da feira IFEMA, no Parque Juan Carlos I, transformadas em necrotério. Na medida em que iam sendo identificados, seus nomes eram citados em alto-falantes. "Os parentes (das vítimas) estão passando pelos momentos mais difíceis de suas vidas", comentou Carolina Verdeal, porta-voz da ONG Desenvolvimento e Cooperação que atende às famílias diante do necrotério improvisado. "O desespero os envolve completamente. São cenas dolorosas. É nesse momento que eles precisam de psicólogos e orientadores sociais." Mais de 500 psicólogos estão atendendo às famílias dos mortos e feridos. Muitos socorristas, entre os quais bombeiros acostumados às tarefas de resgate de vítimas de atentados da ETA entraram em choque diante do cenário de horror e também recebem orientação psicológica. Os psicólogos têm plantões no necrotério improvisado e em hospitais. Atendem também por telefone e a domicílio. Mas muitas famílias se queixam de demora nesse atendimento. "Demoraram muito para responder a nossa chamada", contou o parente de um morto. "Foi uma tortura, quando nos telefonaram já tínhamos certeza de que meu sobrinho estava morto." O primeiro-ministro José María Aznar determinou aos organismos competentes que regularizem imediatamente a situação dos imigrantes vitimados eventualmente em situação irregular no país e também de suas famílias. Onze corpos ainda não haviam sido reclamados pelas famílias. Segundo técnicos forenses que trabalham na identificação, sua tarefa em pelo menos duas dezenas de casos é extremamente complexa e requer a aplicação de várias técnicas, entre elas exames de DNA."Alguns corpos ficaram totalmente fragmentados e espalhados por extensa área em torno dos trens dinamitados", disse um dos técnicos. "Nesses trens viajavam milhares de pessoas, entre elas imigrantes sem parentes na Espanha para comparar o DNA ou com suas famílias, mas em situação irregular", ressaltou. Aznar espera que, com sua decisão de regularizar a situação de vítimas nessas condições, os parentes se apresentem, facilitando dessa forma, o trabalho dos quase cem técnicos forenses empenhados no reconhecimento dos corpos.