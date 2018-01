15 policiais podem ser acusados no caso Jean, diz jornal O jornal britânico The Independent diz nesta sexta-feira que até 15 agentes da polícia de Londres podem receber acusações formais por causa da morte do eletricista brasileiro Jean Charles de Menezes, em julho do ano passado. Segundo o jornal, este é o número de policiais cujos nomes são citados no relatório divulgado na quinta-feira pela Comissão Independente de Queixas contra a Polícia Britânica (IPCC, na sigla em inglês), que está investigando o caso. Mas a reportagem também diz que "fontes próximas ao caso" indicaram que, se algum policial acabar no banco dos réus, isso será uma "grande surpresa". O diário londrino afirma que a conclusão da IPCC - de que "há evidências para sugerir que um crime pode ter sido cometido" - fica muito aquém do que em geral se necessita para fazer acusações individuais contra agentes da polícia.