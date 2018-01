15 soldados paquistaneses morrem em luta contra Al-Qaeda Rebeldes dispararam dois foguetes contra soldados paquistaneses em uma região ultraconservadora em meio a uma sangrenta ofensiva do Exército do Paquistão contra supostos militantes da rede extremista Al-Qaeda, gerando temores de que a repressão possa desencadear uma reação violenta entre os habitantes das regiões tribais semi-autônomas do país. Os ataques resultaram na morte de pelo menos 15 soldados paquistaneses e ilustram a tênue e perigosa linha sobre a qual o presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf, está caminhando ao tentar satisfazer o governo dos Estados Unidos sem romper o delicado equilíbrio dentro de sua fronteiras. Parlamentares de uma coalizão política ultraconservadora que governa a província de Fronteira Noroeste, onde a operação militar vem se desenrolando, pediram a realização de protestos por todo o país contra a ofensiva do governo. "Nós exigimos que o Exército e os soldados paramilitares retirem-se imediatamente", disse Hafiz Hussain Ahmed, parlamentar da Jamiat Ulema-e-Islam, um dos principais partidos da coalizão. "Este é o nosso Exército e não permitiremos que ele seja utilizado em favor dos interesses americanos", declarou o político durante entrevista coletiva concedida em Quetta, no sudoeste do país. "O general Musharraf está promovendo esta operação apenas com o objetivo de garantir o sucesso da campanha eleitoral de (George W.) Bush" a um novo mandato como presidente dos EUA, acusou. A operação militar de uma semana nos arredores da cidade de Wana é a mais ampla já promovida por Musharraf no âmbito da guerra americana ao terrorismo, iniciada depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 contra os EUA. A aliança entre Islamabad e Washington é bem vista por alguns paquistaneses, mas frustrou muita gente nesta nação islâmica de 150 milhões de habitantes. O principal campo de batalha é Warizistão do Sul, uma das sete regiões tribais semi-autônomas perto da fronteira com o Afeganistão. Os habitantes dessas regiões valorizam muito sua autonomia, simpatizam com o Taleban e com a Al-Qaeda e ficaram ressentidos com a decisão de Musharraf de enviar cerca de 70.000 soldados durante os últimos dois anos para tentar controlar com mais eficácia sua porosa fronteira. Centenas de militantes - suspeitos de proteger o médico egípcio Ayman al-Zawahri, lugar-tenente de Osama bin Laden - engajaram-se em violentos combates com milhares de soldados paquistaneses. Nesta terça-feira, os soldados conduziram buscas de casa em casa e a violência espalhou-se para regiões vizinhas. No fim da noite de ontem, rebeldes armaram uma emboscada contra um comboio militar paquistanês a cerca de 50 quilômetros de Wana, atingindo pelo menos seis caminhões, alguns deles com combustível para as operações militares. Um funcionário do governo em Sarwakai, onde ocorreu a emboscada, disse sob condição de anonimato que pelo menos 12 pessoas morreram e 15 ficaram feridas quando os veículos explodiram. Os agressores escaparam ilesos. Em Parachinar, 200 quilômetros a nordeste dali, rebeldes dispararam foguetes contra um posto militar, causando a morte de três soldados e ferindo outros quatro, revelou hoje outra fonte. Este ataque também ocorreu ontem.