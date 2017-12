15.000 soldados protegem Bush na Colômbia Cerca de 15.000 soldados colombianos, apoiados por aviões, helicópteros, navios de guerra e dois submarinos, protegerão a visita de quatro horas do presidente dos EUA, George W. Bush, à Colômbia, para discutir o combate ao narcotráfico. Esse é o mesmo número de americanos envolvidos na batalha de Faluja, no Iraque. "Se algo acontecer durante a visita do presidente, perderemos tudo - turismo, empresas... A imagem do país sofreria imensamente", disse o capitão da Marinha Nelson Fernandez, encarregado da segurança. A Colômbia vive há 40 anos com uma guerra civil entre o governo e a guerrilha marxista. Há o temor de que os rebeldes tentem algo contra Bush. Entre as medidas de segurança, a venda de bebidas alcoólicas foi proibida por 24 horas e os trabalhadores locais ganharam um dia de folga. O governo americano fornece bilhões de dólares em ajuda militar para auxiliar a Colômbia a combater a produção de cocaína e os rebeldes que financiam sua guerrilha por meio do narcotráfico. A Casa Branca já deu a entender que, como o governo colombiano espera, mais dinheiro poderá entrar depois que o pacote de US$ 3,3 bilhões do Plano Colômbia terminar, em 2005. O Plano prevê treinamento para forças colombianas, além de equipamento e informações para erradicar o tráfico e destruir plantações de coca.