16 civis morrem em suposto ataque das Farc Pelo menos 16 civis - entre eles quatro adolescentes - foram assassinados na quinta-feira na região de San Carlos, departamento (Estado) colombiano de Antioquia, em massacre coletivo atribuído às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), informou ontem o Exército. Os cadáveres das 16 vítimas, na sua maioria camponeses, foram descobertos por soldados em uma área próxima a San Carlos, 370 quilômetros a nordeste de Bogotá. Um total de 240 camponesas da região estão procurando refúgio em San Carlos para escapar de um eventual ataque semelhante. Este massacre, atribuído às Farc por um porta-voz do ministério público, ocorreu no mesmo momento em que um atentado com carro-bomba, cometido também pela guerrilha, causava quatro mortos e 27 feridos na quinta-feira de manhã, em Medellín. A guerra civil já provocou mais de 200 mil mortes na Colômbia desde 1964, com uma média de 3 mil seqüestros por ano. Hoje, uma poderosa explosão de 500 quilos de dinamite praticamente destruiu a pequena localidade de Puerto Rico, a 200 quilômetros ao sudoeste de Bogotá, informou o presidente colombiano, Alvaro Uribe. Os explosivos teriam sido colocados por supostos guerrilheiros em uma casa, mas foram descobertos, permitindo a retirada dos habitantes do local. A explosão destruiu 21 casas de Puerto Rico, município do departamento de Meta. As Farc operam na região.