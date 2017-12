16 feridos em confrontos entre IRA e polícia na Irlanda Dezesseis pessoas ficaram feridas e 40 foram detidas em uma série de confrontos entre as forças de segurança e simpatizantes do IRA que tentavam impedir uma marcha de protestantes por Dublin neste sábado. Durante os distúrbios, cerca de 300 republicanos católicos incendiaram diversos automóveis, saquearam lojas e lançaram projéteis e coquetéis molotov contra a polícia. Entre os feridos estão seis policiais e um radialista irlandês, entre diversas outras pessoas. Os protestantes, leais ao governo britânico, queriam, entre outros objetivos, relembrar as vítimas da violência do IRA, mas a marcha foi cancelada antes de seu início devido aos incidentes.