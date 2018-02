16 mil são retirados de cidade japonesa por bomba da 2ª Guerra

Cerca de 16 mil pessoas foram retiradas neste domingo, 18, de Chofu, uma cidade a oeste de Tóquio, para desativar uma bomba da Segunda Guerra Mundial que nunca chegou a explodir e que estava perto de uma linha férrea, informou a agência Kyodo. As Forças de Autodefesa desativaram a bomba, de uma tonelada de peso, após duas horas de trabalho e as pessoas que viviam em um raio de 500 metros de distância receberam a ordem para deixar a região às 8h da manhã deste domingo (20h de Brasília, do sábado). Trata-se de um projétil de 180 centímetros - que se acredita ter sido lançado por um avião B-29 que caiu em 1945 sobre essa região - uma das milhares de bombas lançadas por aviões americanos durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), mas que não chegou a explodir. A ordem de retirada afetou todos os moradores, incluindo 150 pacientes de um hospital próximo. Os serviços de trem entre as estações de Chofu e Tsutsujigaoka, na linha de ferrovia Keio, também foram suspensos durante cerca de três horas, segundo a Kyodo. As autoridades locais de Chofu tinham planejado com cuidado a operação, pois a bomba foi descoberta em março passado e os habitantes da área já tinham sido alertados.